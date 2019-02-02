Дело беглого эк-министра Януковича: суд снял арест с недвижимости и земельных участков

2 февраля 2019, 16:43

Решение судьи обжалованию не подлежит.

Виталий Захарченко
Виталий Захарченко / mvs.gov.ua

Решением судьи Печерского районного суда Киева Виталия Писанца, снят арест с 20 земельных участков, трех домов, квартиры и двух машиномест, наложенный в рамках расследования дела об отмывании средств экс-главой МВД Виталием Захарченко.

Согласно определению, обнародованному в реестре судебных решений, во время открытого судебного заседания было рассмотрено и удовлетворено ходатайство адвоката Юрия Борщевского, поданное в интересах нидерландской компании "Фонд Административное бюро LVV" об отмене ареста имущества.

Своим решением судья отменил арест трех жилых домов в Обуховском районе Киевской области, Волновахском районе Донецкой области и Донецке и 20 земельных участков.

Кроме того, снят арест с квартиры в Киеве на улице Драгомирова, 12 и двух машиномест по этому же адресу.

Определение следственного судьи обжалованию не подлежит.

Отметим, что арест на имущество был наложен в рамках уголовного производства от 13 ноября 2014 года по фактам преступной деятельности бывшего министра внутренних дел Захарченко и лиц из его ближайшего окружения по признакам преступлений, предусмотренных, ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 5 ст. 368 (взяточничество), ч. 3 ст. 209 (отмывание денег, полученных преступным путем), ч. 1 ст. 205 (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов) Уголовного кодекса.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял о том, что Захарченко подозревается в совершении и организации совершения в составе организованной преступной группировки ряда особо тяжких преступлений, совершенных в период с 18 по 20 февраля 2014 года в центральной части Киева в отношении митингующих.

Напомним, ранее сообщалось, что суд отобрал у беглого экс-министра Захарченко земельный участок под Киевом.

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недвижимость суд Виталий Захарченко
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