На съезде "Народного фронта" Аваков обматерил Путина

Министр рассказал о программе НФ накануне парламентских выборов в Украине.
Глава МВД Украины Арсен Аваков, выступая на съезде "Народного фронта", назвал президента РФ Владимира Путина "ху*лом".
Видеофрагмент выступления министра доступен на YouTube.
"Наша программа проста. Я попробую ее сформулировать в одном абзаце. Украина - это Европа, ЕС и НАТО. Россия - агрессор. Путин - ху*ло", - сказал Аваков, рассказывая о программе НФ накануне парламентских выборов в Украине, которые пройдут осенью этого года.
Пользвателей соцсетей возмутило, что при всем "антироссийском" характере речи министра он выступал на русском языке.
а чего ты на языке агрессора говоришь украинский видно не твой
Скорее б он в свою Италию свалил... задолбал...
Говно всплыло...
Где, сцуко, ницойка с фарионшей и карасем?
Украина - это Европа. Самым четким подтверждением этого тезиса является матерящийся с трибуны украинский министр. Все европейские министры именно так себя и ведут.
ПОЗОРИЩЕ!
- пишут пользователи в комментариях к видео.
Ранее Аваков пообещал жесткую реакцию правоохранителей в случае организации нового Майдана во время президентских выборов-2019 в независимости от того, кто попытается организовать протесты.
"Кандидаты должны понимать, что в своей отчаянной борьбе они не должны торпедировать государственность. И госслужащие должны это ясно осознавать. Мне говорят: если в финале будут Порошенко и Тимошенко, и победит Порошенко - Тимошенко сделает майдан. И наоборот: если победит Тимошенко, Порошенко выведет людей на улицу. А я отвечаю этим фантазерам, что в случае какого-то из этих сценариев наше государство окажется под огромным риском", - сказал Аваков.