На съезде "Народного фронта" Аваков обматерил Путина

Глава МВД Арсен Аваков / УНИАН

Глава МВД Украины Арсен Аваков, выступая на съезде "Народного фронта", назвал президента РФ Владимира Путина "ху*лом".

Видеофрагмент выступления министра доступен на YouTube.

"Наша программа проста. Я попробую ее сформулировать в одном абзаце. Украина - это Европа, ЕС и НАТО. Россия - агрессор. Путин - ху*ло", - сказал Аваков, рассказывая о программе НФ накануне парламентских выборов в Украине, которые пройдут осенью этого года.

Пользвателей соцсетей возмутило, что при всем "антироссийском" характере речи министра он выступал на русском языке.

а чего ты на языке агрессора говоришь украинский видно не твой

Скорее б он в свою Италию свалил... задолбал...

Говно всплыло...

Где, сцуко, ницойка с фарионшей и карасем?

Украина - это Европа. Самым четким подтверждением этого тезиса является матерящийся с трибуны украинский министр. Все европейские министры именно так себя и ведут.

ПОЗОРИЩЕ!

- пишут пользователи в комментариях к видео.

Ранее Аваков пообещал жесткую реакцию правоохранителей в случае организации нового Майдана во время президентских выборов-2019 в независимости от того, кто попытается организовать протесты.

"Кандидаты должны понимать, что в своей отчаянной борьбе они не должны торпедировать государственность. И госслужащие должны это ясно осознавать. Мне говорят: если в финале будут Порошенко и Тимошенко, и победит Порошенко - Тимошенко сделает майдан. И наоборот: если победит Тимошенко, Порошенко выведет людей на улицу. А я отвечаю этим фантазерам, что в случае какого-то из этих сценариев наше государство окажется под огромным риском", - сказал Аваков.