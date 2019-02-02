Аваков пригрозил разогнать новый Майдан "идиотов"

Глава МВД Украины Арсен Аваков

Глава МВД Арсен Аваков пообещал жесткую реакцию правоохранителей в случае организации нового Майдана во время президентских выборов-2019 в независимости от того, кто организует протесты.

Об этом Аваков заявил в интервью изданию Левый берег.

"Кандидаты должны понимать, что в своей отчаянной борьбе они не должны торпедировать государственность. И госслужащие должны это ясно осознавать. Мне говорят: если в финале будут Порошенко и Тимошенко, и победит Порошенко - Тимошенко сделает майдан. И наоборот: если победит Тимошенко, Порошенко выведет людей на улицу. А я отвечаю этим фантазерам, что в случае какого-то из этих сценариев наше государство окажется под огромным риском", - сказал Аваков.

По словам министра, на протесты идут "правые и левые радикалы, просто идиоты, или нанятые кем-то люди".

"Мы уже видим, как они ходят по политическим штабам с предложением обеспечить контроль подсчета голосов. У Нацполиции и Нацгвардии достаточно сил, чтобы на корню пресечь ситуацию", - предупредил Аваков.

Напомним, президентская кампания в Украине стартовала 31 декабря. Предвыборная агитация кандидата разрешается до 00.00 29 марта 2019 года. Результаты выборов будут установлены до 10 апреля включительно. Если ни один из кандидатов не наберет в первом туре, который пройдет 31 марта, более 50 процентов голосов, то второй тур будет назначен на 21 апреля.