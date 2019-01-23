Александр Мороз подал документы в ЦИК и собрался в президенты

Александр Мороз / УНИАН

В среду, 23 января, глава Соцпартии, и дважды бывший спикер украинского парламента (в 1994-1998 и 2006-2007 годах) Александр Мороз подал в Центризбирком пакет документов, необходимых для регистрации кандидатом в президенты Украины на выборах-2019.

Такое сообщение было опубликовано на официальной странице политика в социальной сети Facebook.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о том, как именно большинство кандидатов в президенты Украины нарушают закон. Позднее эксперт назвал самого неудобного для Путина президента Украины.