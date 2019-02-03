Аваков раскрыл надежду Путина по Украине

3 февраля 2019, 02:21

Глава МВД полагает, что у РФ нет возможностей вести полномасштабную войну против Украины.

Глава МВД сообщил, что Владимир Путин имеет одну надежду по Украине
Владимир Путин имеет одну надежду по Украине, сообщил глава МВД

Президент Российской Федерации Владимир Путин имеет надежду, что в Украине либерально-демократическое общество "само себя сожрет".

Лидер РФ, безусловно, — враг, и он будет пытаться раскачивать ситуацию в нашей стране на протяжении выборов, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью Lb.ua.

По его словам, у России нет реальных возможностей вести полномасштабную войну против украинского государства, в случае такого противостояния россияне понесут слишком большие потери.

"…Он (Путин — Ред.) будет ждать результатов выборов, чтобы после них принять решение, с кем договориться, кем манипулировать или какие искать компромиссы…", — заявил глава МВД.

Ранее бывший замначальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко говорил Главреду, что Владимир Путин сначала попытается привести к власти в Украине пророссийские силы — сделать все, чтобы на президентских выборах победил пророссийский кандидат, а в Верховую Раду прошло как можно больше пророссийски настроенных кандидатов в депутаты.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.

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Россия Украина Владимир Путин Арсен Аваков выборы-2019
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