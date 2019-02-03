Аваков раскрыл надежду Путина по Украине

Владимир Путин имеет одну надежду по Украине, сообщил глава МВД

Президент Российской Федерации Владимир Путин имеет надежду, что в Украине либерально-демократическое общество "само себя сожрет".

Лидер РФ, безусловно, — враг, и он будет пытаться раскачивать ситуацию в нашей стране на протяжении выборов, рассказал министр внутренних дел Арсен Аваков в интервью Lb.ua.

По его словам, у России нет реальных возможностей вести полномасштабную войну против украинского государства, в случае такого противостояния россияне понесут слишком большие потери.

"…Он (Путин — Ред.) будет ждать результатов выборов, чтобы после них принять решение, с кем договориться, кем манипулировать или какие искать компромиссы…", — заявил глава МВД.

Ранее бывший замначальника Генштаба Вооруженных Сил Украины, генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Игорь Романенко говорил Главреду, что Владимир Путин сначала попытается привести к власти в Украине пророссийские силы — сделать все, чтобы на президентских выборах победил пророссийский кандидат, а в Верховую Раду прошло как можно больше пророссийски настроенных кандидатов в депутаты.

Справка. 16 марта 2014 года в Крыму под присмотром российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже страна аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014-года датой начала оккупации полуострова.

На востоке украинского государства в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на Донбасс вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию.