Юрий Голик

Советник председателя Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик рассказал, что первые полторы тысячи километров дорог власти области построили за три года.

"А в этом году сделаем, наверное, километров 700-800. Затем мы будем по тысяче километров дорог ремонтировать в год. Для этого мы планомерно создавали дорожно-строительную инфрастурктуру в области", - заявил Голик в интервью РБК-Украина.

По его словам, за три с половиной года ОГА отремонтировала более полутора тысяч километров дорог внутри городов, пгт и сел области.

"Это те дороги, которых не было никогда. Что такое дороги для села? Это центральная дорога, на которой, как правило, стоит здание бывшей компартии - сейчас это сельсовет, либо старостат в ОТО. Здесь стоит районная амбулатория, маленький детский садик, совмещенный со школой, полиция и магазины. То есть это дорога, на которой протекает вся жизнь. Но ее никто никогда капитально не ремонтировал. Мы сделали более 500 таких дорог. Это в 500 раз больше, чем было сделано до нас", - сказал Голик.

Он также подчеркнул, что задачу привести в порядок местные дороги и трассы национального значения перед ОГА поставил президент Петр Порошенко. По его данным, нужно сделать еще в 8-10 раз больше, и тогда все дороги внутри населенных пунктов Днепропетровской области будут приведены в порядок.