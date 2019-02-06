"Нашли повешенной": в Харькове погибла студентка-иностранка

В Харькове нашли мертвой студентку-иностранку / flickr.com

Во вторник вечером, 5 февраля, в Харькове найдена повешенной 19-летняя студентка из Индии.

По предварительным выводам, иностранка свела счеты с жизнью, сообщили УНИАН в Главном управлении Нацполиции на Харьковщине.

В ведомстве добавили, что в областном центре девушка жила с братом в съемной квартире.

После гибели студентки правоохранители начали производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса с пометкой "самоубийство".

Напомним, 3 января в Харькове в одной из квартир дома, расположенного по ул. Валентиновской, полицейские нашли мертвыми двух студенток из Турции. На телах иностранок были признаки насильственной смерти. Позже в Турции задержали гражданина страны, подозреваемого в убийстве девушек.