Резня в Харькове: стало известно о задержании подозреваемого в убийстве студенток из Турции

Подозреваемый в убийстве / hk.npu.gov.ua

В Стамбуле задержан гражданин Турции, подозреваемый в убийстве двух своих соотечественниц, учившихся в Харьковском национальном университете им.В.Каразина.

"В Стамбуле его сегодня (в субботу, - ред.) задержали. Насколько знаю, на кладбище. Он был вооружен", - сообщил почетный консул Республики Турция в Харькове Владимир Белый.

Как сообщили Интерфакс-Украина в отделе коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что пока не располагают информацией о задержании подозреваемого.

Напомним, 3 января в съемной квартире в доме по ул.Валентиновская в Харькове были найдены тела двух студенток из Турции, учившихся в Харьковском национальном университете им.В.Каразина. У обеих девушек было перерезано горло.

5 января отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщил, что в двойном убийстве подозревается 20-летний гражданин Республики Турция и его собираются объявить в международный розыск.

Напомним, ранее украинскому боксеру объявили подозрение из-за убийства сотрудника УГО.