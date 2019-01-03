В Харькове убили двух студенток-иностранок: опубликованы фото и видео с места преступления

В Харькове копы нашли убитыми двух студенток-иностранок / Скриншот видео с youtube.com

В четверг, 3 января, в Харькове в одной из квартир дома, расположенного по ул. Валентиновской, полицейские нашли мертвыми двух студенток-иностранок.

На телах погибших студенток были признаки насильственной смерти, говорится на сайте Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В ведомстве добавили, что погибли девушки в возрасте 20 и 22 лет, начато производство по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

"…обратился (в полицию — Ред.) 19-летний мужчина с просьбой установить местонахождение его подруг, с которыми он вместе учится на втором курсе университета. Студентки с 31 декабря 2018 года не отвечают на телефонные звонки… в съемной квартире работники полиции обнаружили тела...", — отмечается в сообщении.

В полиции также показали фотографии и видео с места убийства в Харькове двух студенток-иностранок.

Ранее стало известно, что 31 декабря в Виннице мужчина вызвал скорую и сообщил, что нашел в своей квартире мертвыми мать, жену и сына. Медики подтвердили смерть людей и обнаружили в квартире 3-летнюю девочку с тяжелыми травмами головы. Позже пострадавший ребенок умер в больнице, а мужчину задержали по подозрению в убийстве.