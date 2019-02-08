В центре Киеве парня привязали к столбу и обвинили в наркоторговле

Активисты утверждали, что пойманный парень продавал наркотики подросткам.
В центре Киева, на Майдане Незалежности, группа людей обвинили молодого человека в торговле наркотиками и привязали его скотчем к столбу.
Один из участников своеобразного суда Линча убеждал прохожих в том, что пойманный парень продавал наркотики подросткам.
На место происшествия вызвали полицию, сотрудники правоохранительных органов увели молодого человека.
Напомним, в Харькове привязали к дереву вора, которого полицейские отпустили после задержания.
Ранее в Чернигове местного жителя привязали к столбу, прикрепив к его груди табличку с надписью "Я - ватник".