В центре Киеве парня привязали к столбу и обвинили в наркоторговле

В центре Киева молодого парня привязали к столбу / Скриншот

В центре Киева, на Майдане Незалежности, группа людей обвинили молодого человека в торговле наркотиками и привязали его скотчем к столбу.

Один из участников своеобразного суда Линча убеждал прохожих в том, что пойманный парень продавал наркотики подросткам.

На место происшествия вызвали полицию, сотрудники правоохранительных органов увели молодого человека.

Напомним, в Харькове привязали к дереву вора, которого полицейские отпустили после задержания.

Ранее в Чернигове местного жителя привязали к столбу, прикрепив к его груди табличку с надписью "Я - ватник".