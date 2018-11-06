Суд Линча в Харькове: вора привязали к дереву с табличкой на груди, опубликовано фото

В Харькове вора привязали к дереву / Facebook.com/kharkiv1654

В Харькове привязали к дереву вора, которого полицейские отпустили после задержания.

Инцидент произошел на улице Большой Панасовской, при этом мужчину примотали к дереву скотчем, а на груди прикрепили табличку "Я вор".

"Большая Панасовская сейчас. Вот что бывает, когда вора постоянно отпускают из райотдела. Терпению всегда приходит конец", - говорится в сообщении паблика "Харьков 1654" в Facebook.

Отметим, что на вопиющий инцидент уже обратили внимание в правоохранительных органах. Так, главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос подчеркнул, что законодатель сам ведет общество к судам Линча и прогнозирует, что в будущем они будут происходить все чаще.

"О будущих судах Линча. Разгромив/реформировав систему правоохранительных органов и судов государства ничтожными (подчеркиваю - ничтожными !!!) положениями отдельных архидемократичных процессуальных норм законодатель ведет общество к судам Линча", - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, ветераны АТО поколотили "пророссийского" экс-депутата в Чернигове.

Ранее в Чернигове местного жителя привязали к столбу, прикрепив к его груди табличку с надписью "Я - ватник".