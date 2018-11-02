В Харькове священник снес джипом могилы на кладбище: опубликовано видео

Джип буксовал на кладбищенских памятниках / Фото: скрин из видео

В Харькове настоятель Александровской церкви отец Михаил заехал на джипе на местное кладбище, где не смог развернуть автомобиль и начал крушить памятники.

В YouTube обнародовано видео, которое сняли очевидцы происшествия.

На записи видно, как элитный внедорожник заехал на могилы усопших, разрушив памятники, а затем пытается развернуться и выехать на задней скорости. Возмущенные очевидцы происходящего начали криками останавливать священника-вандала.

Отец Михаил отреагировал на возмущение, вышел из автомобиля и начал разводить руками, рассказывая, что не может выехать.

Внимание, видео содержит ненормативную лексику!





Напомним, в Тернопольской области на территории Чернечей горы, которая относится к Национальному заповеднику "Замки Тернопольщины", вандалы развели костер из деревянной церкви, чтобы пожарить шашлыки.