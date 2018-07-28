Во Львове поляки устроили провокацию на Кладбище орлят: фото

Во Львове на территории польских военных захоронений под названием "Мемориал орлят" группа парней попыталась повредить деревянные щиты вокруг скульптур львов.

"Они повредили щиты, вырвали целые куски и двинулись ко входу. Уже на входе этих людей попыталась задержать наша охрана. Однако мужчинам удалось вырваться за ворота и там они начали разбегаться кто куда", - цитирует Zaxid.net директора Лычаковского кладбища Михаила Нагая.

По словам очевидцев, 12 молодых людей, которые разговаривали на польском языке, начали разбирать деревянные щиты, которые закрывают скульптуры двух львов возле арки на входе. Полиции совместно с охранной кладбища удалось задержать одного вандала.

"Этот человек на польском сообщил, что решил "освободить львов". Это совершенно недопустимое поведение, которое иначе как провокацией назвать нельзя", — заявил директор Лычаковского кладбища.

Правоохранительные органы выясняют мотивы преступления.

Как известно, Львовские орлята - название молодых польских ополченцев, с оружием в руках принимавших участие в обороне города Львова во время ряда военных конфликтов, в Польше считаются национальными героями.

Напомним, ранее на территории Лычаковского кладбища у польского Мемориала орлят прогремел взрыв.