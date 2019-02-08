Поэт Дмитрий Павличко написал оду во славу Порошенко. Его высмеяли в сети

8 февраля 2019, 16:48

До этого художник писал стихи, славящие Юлию Тимошенко.

Дмитрий Павлычко
Дмитрий Павлычко / Дзеркало Коломиї

Украинский поэт Дмитрий Павлычко написал стихи, в которых восхваляет действующего главу государства.

Сочинение, озаглавленное "К Петру Порошенко" поэт зачитал сам под запись, которую опубликовал на своей странице в фейсбуке член Национального союза журналистов Украины Юрий Дорошенко.

"Сегодня наш славный Дмитрий Васильевич Павличко мне прочитал свой новый стих с несколько неожиданным названием - "К Петру Порошенко". Украинский народ и Петр Порошенко - герои, к которым апеллирует старый поэт. Я решил поделиться и с вами актуальными поэтическими размышлениями классика", - написал Дорошенко.

"...Друже, Петре, не бійсь

веди на путінськи мечі...

Бери мене - я твій поет!

На сміливих спадає Божа манна,

Не згине той, хто завжди йде вперед"

- процитировал классика Дорошенко.

Однако в сети после публикации видео тут же вспомнили, что ранее, в 2010 году, Павлычко публиковал стихи, посвященные Юлии Тимошенко. Например, стихотворение "Сон":

"До зали суду, наче зв'язкова

З моєї сотні, піймана у Лючі,

Заходить Юля. А в судді брова

Підскакує, мов щиглик на колюччі,

І западає тиша гробова.

Втім Юля встала: "Слава Україні!"

І в залі встала воїнів чота:

"Героям слава!"... Прокурорів тіні

Розсипались, і блискавка крута

Просяяла в небесній височіні,

І стало ясно: це не суд, а мста!"

Также упоминал поэт Тимошенко и в другом стихотворении под названием "Вставате!"

"До трону сміло йде благословенна Юля,

Вся миром дихає і миру калачі

Пече для Путіна, кує, немов зозуля,

Для нас, рабів Москви, на сотні літ харчі.

Я визволяв колись ту пташечку з неволі,

З тюрми у Києві, не знав, що та тюрма —

Театр, готуючий ту пташку в ореолі

Богині злинути над нами, над всіма"

Также знатоки творчества Павлычко вспомнили, что поэт писал хвалебные стихи про Владимира Ленина и коммунистическую партию. 

"Я біля серця ношу пісні,

В самому серці мого єстества –

Леніна думи ясні,

Леніна мудрі слова.

Слів не дали мені солов’ї,

Сонця в неволі не бачив я.

Партія – очі мої,

Партія – мова моя!

Я Україні несу пісні.

Що у житті мене зігріва?

Леніна думи ясні,

Леніна мудрі слова.

До комунізму стрімкі плаї

Йде Україна – зоря моя.

Партія – серце її,

Ум її – партія!"

В сети стихи, посвященные Петру Порошенко, вызвали скепсис.

Сьогодні наш славний Дмитро Васильович Павличко мені прочитав свій новий вірш, із дещо несподіваною назвою - До Петра Порошенка. Український народ і Петро Порошенко - герої до яких апелює старий поет. Я вирішив поділитися і з Вами актуальними поетичними роздумами класика. * ** ...Друже, Петре, не бійсь веди на путінськи мечі... Бери мене - я твій поет! На сміливих спадає Божа манна, Не згине той, хто завжди йде вперед. #Дмитро_Павличко

Опубликовано Yuriy Doroshenko Четверг, 7 февраля 2019 г.
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СССР Петр Порошенко стихи поэт Юлия Тимошенко Владимир Ленин Дмитрий Павлычко Юрий Дорошенко
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