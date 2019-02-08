Поэт Дмитрий Павличко написал оду во славу Порошенко. Его высмеяли в сети

До этого художник писал стихи, славящие Юлию Тимошенко.
Украинский поэт Дмитрий Павлычко написал стихи, в которых восхваляет действующего главу государства.
Сочинение, озаглавленное "К Петру Порошенко" поэт зачитал сам под запись, которую опубликовал на своей странице в фейсбуке член Национального союза журналистов Украины Юрий Дорошенко.
"Сегодня наш славный Дмитрий Васильевич Павличко мне прочитал свой новый стих с несколько неожиданным названием - "К Петру Порошенко". Украинский народ и Петр Порошенко - герои, к которым апеллирует старый поэт. Я решил поделиться и с вами актуальными поэтическими размышлениями классика", - написал Дорошенко.
"...Друже, Петре, не бійсь
веди на путінськи мечі...
Бери мене - я твій поет!
На сміливих спадає Божа манна,
Не згине той, хто завжди йде вперед"
- процитировал классика Дорошенко.
Однако в сети после публикации видео тут же вспомнили, что ранее, в 2010 году, Павлычко публиковал стихи, посвященные Юлии Тимошенко. Например, стихотворение "Сон":
"До зали суду, наче зв'язкова
З моєї сотні, піймана у Лючі,
Заходить Юля. А в судді брова
Підскакує, мов щиглик на колюччі,
І западає тиша гробова.
Втім Юля встала: "Слава Україні!"
І в залі встала воїнів чота:
"Героям слава!"... Прокурорів тіні
Розсипались, і блискавка крута
Просяяла в небесній височіні,
І стало ясно: це не суд, а мста!"
Также упоминал поэт Тимошенко и в другом стихотворении под названием "Вставате!"
"До трону сміло йде благословенна Юля,
Вся миром дихає і миру калачі
Пече для Путіна, кує, немов зозуля,
Для нас, рабів Москви, на сотні літ харчі.
Я визволяв колись ту пташечку з неволі,
З тюрми у Києві, не знав, що та тюрма —
Театр, готуючий ту пташку в ореолі
Богині злинути над нами, над всіма"
Также знатоки творчества Павлычко вспомнили, что поэт писал хвалебные стихи про Владимира Ленина и коммунистическую партию.
"Я біля серця ношу пісні,
В самому серці мого єстества –
Леніна думи ясні,
Леніна мудрі слова.
Слів не дали мені солов’ї,
Сонця в неволі не бачив я.
Партія – очі мої,
Партія – мова моя!
Я Україні несу пісні.
Що у житті мене зігріва?
Леніна думи ясні,
Леніна мудрі слова.
До комунізму стрімкі плаї
Йде Україна – зоря моя.
Партія – серце її,
Ум її – партія!"
В сети стихи, посвященные Петру Порошенко, вызвали скепсис.
Сьогодні наш славний Дмитро Васильович Павличко мені прочитав свій новий вірш, із дещо несподіваною назвою - До Петра Порошенка. Український народ і Петро Порошенко - герої до яких апелює старий поет. Я вирішив поділитися і з Вами актуальними поетичними роздумами класика. * ** ...Друже, Петре, не бійсь веди на путінськи мечі... Бери мене - я твій поет! На сміливих спадає Божа манна, Не згине той, хто завжди йде вперед. #Дмитро_ПавличкоОпубликовано Yuriy Doroshenko Четверг, 7 февраля 2019 г.