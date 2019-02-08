В Коломые будут судить бойцов АТО, заставивших подростка на коленях петь гимн в лесу

В Коломые бойцы АТО слишком жестоко проучили парня / фото: izvestiya.odessa.ua

В Коломые Ивано-Франковской области горрайонный суд рассмотрит дело в отношении группы лиц, которые в октябре 2017 года вывезли в лес подростка и заставили петь гимн.

Как сообщает местное издание Курс, экс-бойцы АТО на территории лесного массива в селе Пьядикы заставили юношу 2003 года рождения стать на колени и петь украинский гимн, нанося ему телесные повреждения.

Отмечается, что конфликт между АТОшниками и несовершеннолетними начался с бытовой ссоры. Подростки напали на электрика, который пришел к щитовой, чтобы восстановить в селе свет. За работника заступились экс-бойцы АТО.

/ Фото: Курс

"Малолетки пришли с битами, начали кричать: мы здесь район весь держим. Один кричал: что такое для меня киборги? Что такое АТОшники? Я их закопаю всех", - заявил один из обвиняемых.

Читайте также"Гимн рабов": астролог объяснил, почему Украине нужно изменить главную песнюМужчины решили отомстить подростку, вывезли его в лес, заставляли на коленях петь гимн, нацарапали на спине буквы "У" и "К". Затем они отобрали у парня одежду и заставили раздетым идти в Коломыю.

Об инциденте узнала мать несовершеннолетнего и сообщила в полицию. Позже родители парня заявили, что от обвинений отказываются, но правоохранители все же решили передать дело в суд.

Напомним, активисты С14 обнаружили в Сети видео, где подростки из Одессы глумятся над гимном Украины, выкрикивая фразы, демонстрирующие неуважение к государственному символу и решили проучить несовершеннолетних.