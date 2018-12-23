"Расплата": в Одессе радикалы из С14 из-за неуважения заставили подростков спеть гимн

В Одессе подростки исполнили гимн с воспитательной целью / Фото: скриншот из видео

Активисты С14 обнаружили в Сети видео, где подростки из Одессы глумятся над гимном Украины, выкрикивая фразы, демонстрирующие неуважение к государственному символу.

"За издевательства над гимном Украины - будет расплата! Гуляя Сетью, наткнулись на видео, где двое подростков исполняют гимн. Но не просто пели, но и кривляли слова и выкрикивали фразы, связанные с "русским миром". Мы никак не могли обойти такой вопиющий случай издевательства над государственными символами", - говорится в сообщении организации в Facebook.

Активисты С14 из Одессы нашли подростков и решили провести с ними воспитательную работу.

"После физических замечаний, провели урок патриотического воспитания и контрольное исполнения гимна Украины. Сказали, что все поняли и больше так не будут", - сказано в сообщении.

К посту прилагается видео, на котором двое подростков исполняют гимн Украины.

За знущання над гімном України - буде розплата! Гуляючи мережею, натрапили на відео, де двоє підлітків виконують гімн. Але не просто співали, а ще й кривляли слова і вигукували фрази пов'язані з "руським міром". Ми ніяк не могли оминути такий кричущий випадок знущання над державними символами. Тому активісти С14 Одеса відшукали негідників. Після фізичних зауважень, провели урок патріотичного виховання і контрольне виконання гімну України. Сказали, що все зрозуміли і більше так не будуть.☺️ Опубликовано С14 Одеса Пятница, 21 декабря 2018 г.

Как ранее сообщалось, сторонники праворадикальной националистической организации С14 облили краской памятник комсомольцам в Днепре.