Аваков предостерег украинцев от "ристалища политической грязи"

Глава МВД Арсен Аваков / УНИАН

Глава МВД Арсен Аваков призвал кандидатов в президенты страны не размениваться на ненависть и провокации и показать украинскому народу честные выборы.

"Соберитесь, господа кандидаты, договоритесь как вести честную конкуренцию и не потерять страну, не разменять все на ненависть и подлые провокации. Ведь это так приятно честно выиграть выборы. Наш народ много страдал и заслужил честные выборы, а не ристалище политической грязи!" - написал Аваков на своей странице в Facebook.

Ранее глава МВД заявил, что случае организации "нового Майдана" во время президентских выборов-2019 реакция правоохранителей будет жесткой.

"Кандидаты должны понимать, что в своей отчаянной борьбе они не должны торпедировать государственность. И госслужащие должны это ясно осознавать. Мне говорят: если в финале будут Порошенко и Тимошенко, и победит Порошенко - Тимошенко сделает майдан. И наоборот: если победит Тимошенко, Порошенко выведет людей на улицу. А я отвечаю этим фантазерам, что в случае какого-то из этих сценариев наше государство окажется под огромным риском", - сказал Аваков.