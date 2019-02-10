"Снесенные клумбы и испуг": в центре Киева иномарка влетела в ресторан

В Киеве иномарка влетела в террасу ресторана / kiev.informator.ua

В центре Киева — на улице Льва Толстого, в субботу днем, 9 февраля, иномарка выехала на тротуар, снесла клумбы и влетела в ресторан.

В столице Renault Megane около 14:45 врезался в террасу ресторана, по словам очевидцев, перед ДТП машину подрезало авто Audi и скрылось, пишет Информатор.

По его данным, в результате аварии никто не пострадал, водитель Renault "отделался легким испугом".

"…На перекрестке с улицей Владимирской… (Renault Megane — Ред.) подрезал Audi, который поворачивал с Льва Толстого налево на Владимирскую. Чтобы избежать столкновения, водитель Megane вырулил на тротуар и… влетел в террасу ресторана Pastatecа", — отмечается в материале.

Напомним, 7 февраля в Киеве на Южном мосту произошло ДТП с участием заместителя главы Голосеевской райгосадминистрации Юрия Ткаченко, который находился за рулем в нетрезвом состоянии. Потом чиновник травмировал патрульную, оформлявшую аварию.