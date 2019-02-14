В Миграционной службе озвучили причины депортации епископа УПЦ МП Гедеона

Архимандрит Гедеон больше не является гражданином Украины / religions.unian.

Пограничники в аэропорту "Борисполь" не пустили в Украину епископа УПЦ МП Юрия Харона, известного также как отец Гедеон, поскольку обнаружили проблемы с документами.

Как сообщили в Государственной миграционной службе, у представителя бывшей УПЦ МП был обнаружен недействительный паспорт гражданина Украины.

Отмечается, что СБУ дала доказательства предоставления Хароном ложных сведений при получении украинского гражданства. Священнослужитель является также гражданином других государств. В связи с этим пограничники изъяли у мужчины паспорт гражданина Украины.

"13 февраля 2019 Государственной пограничной службой Украины была пресечена попытка пересечения границы Украины иностранцем по недействительным документам, при этом недействительный паспорт гражданина Украины для выезда за границу было изъято, а иностранца возвращено в страну, из которой он пытался въехать в Украину по недействительным документам", - сказано в сообщении.

/ Фото: Facebook/Гедеон

Напомним, о задержании в аэропорту Гедеон заявил на своей странице в Facebook, опубликовав документ, в котором указано, что пограничники выявили у него паспорт для выезда за границу, который числится как утерянный. Епископ просил за него молиться.