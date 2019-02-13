"Помолитесь": епископ УПЦ МП Гедеон депортирован из Украины

Гедеона не пустили в Украину / religions.unian.

Архиерея бывшей УПЦ МП епископа Макаровского Гедеона, известного в миру как Юрий Харон, 13 февраля по возвращению рейсом Франкфурт-Киев не пропустили в Украину в аэропорту "Борисполь" из-за проблем с документами.

Как сообщает Интерфакс со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Олега Слободяна, Гедеона не пустили в страну по причине наличия гражданств нескольких стран.

"У него гражданство нескольких стран. Пограничники изъяли украинский паспорт", - сказал Слободян.

В Госпогранслужбе подчеркнули, что делом задержанного будут далее заниматься правоохранительные органы.

О задержании в аэропорту Гедеон заявил на своей странице в Facebook, опубликовав документ, в котором указано, что пограничники выявили у него паспорт для выезда за границу, который числится как утерянный.

/ Фото: Facebook/Гедеон

Напомним, ранее Гедеон подал иск в суд к украинскому парламенту об отмене получения Томоса на обретение Украинской церковью автокефалии.

Как ранее сообщалось, настоятель скандально известного "Десятинного монастыря" УПЦ МП, расположенного в Киеве в пределах Национального музея истории − архимандрит Гедеон (Харон) − является российским гражданином и "прикрывается" фальшивым украинским паспортом.