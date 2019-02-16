В Песках при разминировании схрона с боеприпасами прогремел взрыв, есть жертвы

В субботу, 16 февраля, в Донецкой области при разминировании тайника с боеприпасами в результате взрыва погиб сапер, трое полицейских получили ранения.

"Полчаса назад группа полицейских совместно с сотрудниками ГСЧС выехали на вызов об обнаруженном возле поселка Пески Ясиноватского района Донецкой области тайнике с боеприпасами.

При разминировании и изъятии опасной находки прогремел взрыв. В результате которого спасатель-сапер погиб на месте. А трое сотрудников полиции получили осколочные ранения", - сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев в Facebook.

По его словам, пострадавшим была оказана первая медицинская помощь.

На место чрезвычайного происшествия направлен самолет санавиации для эвакуации раненых.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Львова прогремел взрыв, есть пострадавший.