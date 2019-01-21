В Одессе прогремел взрыв в ресторане

Национальная полиция / facebook.com/MVS

В одном из ресторанов в Приморском районе Одессы произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области.

"Сегодня, около полудня, в полицию поступило сообщение о том, что у ресторана в Ванном переулке якобы прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил ранения в виде резаной раны предплечья", - сказано в сообщении.

Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.

На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, причины происшествия устанавливаются.

Напомним, 5 января в многоэтажном доме в Мариуполе прогремел взрыв. Инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже.

Позже стало известно, что взрыв устроил нетрезвый сотрудник СБУ, который пытался разобрать гранату вместе с товарищем.