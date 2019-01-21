В Одессе прогремел взрыв в ресторане

Один человек получил ранения в виде резаной раны предплечья.
В одном из ресторанов в Приморском районе Одессы произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в Одесской области.
"Сегодня, около полудня, в полицию поступило сообщение о том, что у ресторана в Ванном переулке якобы прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате происшествия один человек получил ранения в виде резаной раны предплечья", - сказано в сообщении.
Пострадавшему на месте оказана медицинская помощь, от госпитализации он отказался.
На месте работает следственно-оперативная группа и взрывотехники, причины происшествия устанавливаются.
Напомним, 5 января в многоэтажном доме в Мариуполе прогремел взрыв. Инцидент произошел в Центральном районе на проспекте Строителей в квартире на третьем этаже.
Позже стало известно, что взрыв устроил нетрезвый сотрудник СБУ, который пытался разобрать гранату вместе с товарищем.