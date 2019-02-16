Смертельный взрыв при разминировании: стали известны подробности трагедии на Донбассе

В Донецкой области прогремел взрыв при разминировании схрона / dn.npu.gov.ua

В Донецкой области в результате взрыва при разминировании тайника с боеприпасами погиб начальник караула 75 ГПСЧ Новогродовки, капитан службы гражданской защиты Олег Анатольевич Моргун, 1971 года рождения.

По данным пресс-службы ГУ ГосЧС Донецкой области, трагедия произошла в 17:45 вблизи поселка Первомайское.

По данным полиции, работы проводились после того, как в нежилом доме был обнаружен тайник боеприпасов. Раненые полицейские были направлены в Днепр. Среди них - работник полиции Киева из состава сил ООС и двое сотрудников отделения полиции города Дружковка (Донецкая область).

Самому молодому полицейскому, за жизнь которого сейчас борются врачи - 21 год.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в центре Львова прогремел взрыв, есть пострадавший.