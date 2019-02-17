Корабли, самолеты и вертолеты: стали известны подробности украинско-американских учений у Крыма

В Украине пройдут учения Си Бриз-2019 / dpsu.gov.ua

Девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолета примут участие в украинско-американских учениях Си Бриз-2019, которые состоятся в начале июля 2019 года в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

"В этом году Си Бриз-2019 уже традиционно будет предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, в воздухе и под водой. Территориально действия будут происходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря. В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки смотровых групп и многие другие упражнения, суть задач которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим "свободной игры" (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений", - говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы.

В сообщении отмечается, что определенным нововведением нынешних учений станет отработка речного элемента.

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"По легенде, вражеские элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная к Черному морю. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы, в частности Морской охраны", - сообщает ГПСУ.

Кроме того, также предусмотрено наращивание натренированности персонала специальных подразделений, в том числе и с их высадкой на захваченные объекты с воздуха.

"А в специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители отряда "ДОЗОР", которые имеют соответствующую специализацию. Кроме того, персонал Морской охраны пройдет обучение на курсах смотровых групп, где будет возможность обменяться опытом с греческими коллегами. На курсах по борьбе за живучесть надводного корабля от турецких партнеров будет представлено современное оборудование и средства его эффективного применения", - добавили в Госпогранслужбе.

Напомним, ранее стали известны сроки украинско-американских учений Sea Breeze 2019.