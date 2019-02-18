"Опасная находка": на Николаевщине мальчику оторвало руку

В Николаевской области школьнику оторвало руку / riakchr.ru

В Николаевской области у мальчика-шестиклассника в руках взорвался предмет, который он нашел у родителей, ребенку оторвало руку.

Пострадавший в воскресенье вечером, 17 февраля, попал в Баштанскую центральную районную больницу, его прооперировали, пишут Новости N.

Издание выяснило, что после операции школьник попал в реанимацию, его состояние было стабильным.

По предварительным сведениям, мальчик нашел у родителей какой-то предмет — то ли детонатор, то ли патрон, то ли мелкокалиберный снаряд, и он взорвался у него в руках.

Напомним, 2 февраля в Полтаве возле остановки общественного транспорта "Зыгина" на ул. Соборности с крыши дома упала ледяная глыба и тяжело травмировала малолетнюю девочку.