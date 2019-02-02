В Полтаве на девочку упала ледяная глыба с крыши дома, ребенок в коме

В субботу, 2 февраля, в Полтаве возле остановки общественного транспорта "Зыгина" на улице Соборности с крыши дома упала ледяная глыба, которая тяжело травмировала малолетнюю девочку.

"Все обстоятельства происшествия выясняет следственно-оперативная группа отделения полиции № 1 города Полтавы. По данному факту открыто уголовное производство по ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность). Начато досудебное расследование", - говорится в сообщении полиции Полтавской области.

По данным врача-анестезиолога отделения интенсивной терапии Полтавской городской детской клинической больницы Юлии Чернявской, у потерпевшей диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом костей свода черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, вследствие чего развилась кома первой степени, сообщает UA: Полтава.

Кроме того, место, на котором произошло несчастье, никак не было обозначено. А на первом этаже злополучного дома находится ряд магазинов и аптека, в которые покупатели заходят на собственный страх и риск.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве возле супермаркета неизвестные выстрелили ребенку в голову.