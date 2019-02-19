100 гривен за пачку: в Украине ударят гривной по курильщикам

В Украине планируют резко повысить цены на сигареты

Повышение цен на сигареты уменьшит их ценовую доступность и снизит потребление сигарет, заявил генеральный директор Директората общественного здоровья Минздрава Украины Андрей Скипальский.

По его словам, благодаря плановому повышению акцизов на сигареты, в результате которого пачка в ближайшие годы подорожает минимум до 100 грн, миллионы украинцев откажутся от этой вредной привычки.

С точки зрения Минздрава, повышение цен на сигареты является самым эффективным методом борьбы с курением, подчеркнул чиновник.

"Даже повышение цены на 5-6 грн в 2019 году продолжит снижение потребления сигарет, соответственно, будет позитивный эффект для всего населения Украины, преимущественно курильщиков", - отметил Скипальский.

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Он также напомнил о существовании международной формулы, что повышение цены на сигареты на 10% приводит к снижению потребления сигарет на 2-5% в зависимости от бедности или богатства страны.

"В прошлом году у нас в среднем выросли акцизы на 30%. Цену повысили выше уровня акцизов. В среднем цена на сигареты выросла на 24% при уровне инфляции в 9,8%. То есть в чистом виде – на 14%. И мы имеем падение продаж и употребления на уровне 17%. При этом поступления в государственный бюджет выросли на 10%", – сообщил он.

Скипальский также добавил, что число курильщиков в Украине постоянно уменьшается во всех возрастных группах, пишет obozrevatel.com.

"Мы имеем международные исследования, которые говорят, что за последние семь лет уровень распространения курения в Украине в среднем сократился на 20% среди взрослого населения всех возрастных групп. У нас было 11 млн курильщиков в 2005 году. В 2017 году Госстат давал цифры около 7,5 млн курильщиков", - резюмировал представитель Минздрава.

Напомним, с 1 июля 2019 года, согласно решению Верховной Рады, акциз на табачные изделия вырастет на 9%.