Цены на сигареты все-таки вырастут - Рада дала "добро" на повышение

8 ноября 2018, 15:22

Фактически, к концу 2019 года пачка премиум-сигарет будет стоить не менее 50 грн.

Сигареты
Сигареты будут только дорожать / Facebook.com

С 1 июля 2019 года согласно решению Верховной Рады акциз на табачные изделия вырастет на 9%. За принятие законопроекта №9260 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые другие законодательные акты Украины по улучшению администрирования и пересмотра ставок отдельных налогов и сборов" в первом чтении проголосовало 233 народных депутата.

В частности, документом предполагается увеличить с 1 июля 2019 года ставки акцизного налога на табачные изделия на 9%.

При этом также с 1 января 2019 года планируется поднять акциз на табачные изделия на 20%. Предусматривается, что к концу 2019 года пачка сигарет премиум-класса будет стоить в Украине не менее, чем 50 гривен.

Напомним, специалисты украинского Минфина предлагают ввести дополнительный коэффициент на 1,4 от размера минимального акциза для табачных изделий.

Также ранее ученые рассказали о том, какая новая опасность подстерегает заядлых курильщиков.

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