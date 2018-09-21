С 2019 года в Украине резко подорожают сигареты

Правительство хочет заставить людей платить за сигареты столько же, сколько платят в Польше / "РИА Новости"

С января 2019 года, благодаря повышению акцизов на сигареты на 30,8% цены на сигареты могут резко вырасти - в среднем, до плюс восьми гривен за пачку.

В текущем 2018 году повышение цен на сигареты также не остановится - рост будет еще на 3-4 грн за пачку. В правительстве считают, что благодаря росту цен удастся увеличить бюджетные поступления, сообщает Обозреватель.

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Напомним, специалисты украинского Минфина предлагают ввести дополнительный коэффициент на 1,4 от размера минимального акциза для табачных изделий.

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