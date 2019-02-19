"На руках много крови": СМИ рассказали о диверсанте, взятом в плен на Светлодарке

На Светлодарке взят в плен диверсант, на руках которого много крови, выяснили журналисты / Reuters

На Донбассе на Светлодарской дуге украинские воины ранили и взяли в плен диверсанта боевиков, на руках у которого много крови.

Взятый в плен террорист — житель Донбасса, он находится в госпитале под наблюдением врачей и сотрудников спецслужб, сообщает ТСН со ссылкой на наших бойцов и источники.

По словам воинов, боевика бросили его товарищи, он говорил, что "заблудился", но имел при себе военный билет "ДНР"

"…диверсант… воевал с 2014 года сначала стрелком, а затем в расчете машины системы залпового огня БМ-21 Град. У этого боевика на руках много крови — именно его машина расстреливала в 2014 году военные колонны и гражданские села…", — отметило издание.

Ранее сообщалось, что на Донбассе в районе операции Объединенных сил диверсионно-разведывательная группа боевиков напала на украинских воинов, нападение было отражено, один террорист взят в плен.

Справка. На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию. В апреле 2014 года на Донбассе стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась ООС.