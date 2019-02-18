Нападение диверсантов: на Донбассе взят в плен боевик

На Донбассе украинские воины взяли в плен боевика / Reuters

На Донбассе в районе операции Объединенных сил диверсионно-разведывательная группа боевиков напала на украинских воинов, нападение отражено, один террорист взят в плен.

Диверсанты хотели атаковать защитников Украины в воскресенье, 17 февраля, на Светлодарском направлении, говорится на странице Операции объединенных сил в Facebook.

По данным пресс-центра ООС, наши бойцы заблаговременно разоблачили намерения врага благодаря хорошо организованной службе на наблюдательных пунктах.

"Нападение врага отражено, один из оккупантов взят в плен. Сейчас пленного допрашивают сотрудники соответствующих подразделений Объединенных сил", — отмечается в сообщении.

Напомним, в конце декабря 2018 года генерал-лейтенант Вооруженных Сил Украины, командующий Объединенными силами Сергей Наев сообщил, что на Донбассе с начала ООС, по данным украинской разведки, были уничтожены около 450 боевиков.

Справка. На Донбассе в 2014-м боевики создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР", в том же году на часть востока Украины вторглись российские войска. РФ поддерживает террористов, но не признает, что пошла на агрессию. В апреле 2014 года на Донбассе стартовала антитеррористическая операция, в конце апреля 2018-го вместо нее началась ООС.