Много жертв: в полиции раскрыли подробности кровавой аварии на Полтавщине

На Полтавщине произошло ДТП, погибли пять человек / pl.npu.gov.ua

Во вторник вечером, 19 февраля, возле села Пышное Лубенского района Полтавской области микроавтобус Volkswagen влетел в отбойник и перевернулся, на месте ДТП погибли три человека, а еще два — скончались в больнице.

Авария произошла около 18 часов на 188 км автодороги Киев — Харьков, водитель микроавтобуса попал в реанимацию, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Полтавщине.

В ведомстве добавили, что автомобиль ехал в Запорожье из Варшавы, по предварительным данным, в нем было шесть человек.

"…(водитель — Ред.) не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся", — отметили в полиции.

По факту смертельного ДТП правоохранители начали производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.

На Полтавщине произошло ДТП, погибли пять человек / pl.npu.gov.ua

Напомним, утром 14 января под Чугуевом Харьковской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковое авто Hyundai. Погибли четыре человека, в том числе водитель и два пассажира легковушки.