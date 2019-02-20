Много жертв: в полиции раскрыли подробности кровавой аварии на Полтавщине

В Полтавской области микроавтобус попал в смертельное ДТП, его водитель угодил в реанимацию.
Во вторник вечером, 19 февраля, возле села Пышное Лубенского района Полтавской области микроавтобус Volkswagen влетел в отбойник и перевернулся, на месте ДТП погибли три человека, а еще два — скончались в больнице.
Авария произошла около 18 часов на 188 км автодороги Киев — Харьков, водитель микроавтобуса попал в реанимацию, сообщили в Главном управлении Нацполиции на Полтавщине.
В ведомстве добавили, что автомобиль ехал в Запорожье из Варшавы, по предварительным данным, в нем было шесть человек.
"…(водитель — Ред.) не справился с управлением и допустил наезд на металлический отбойник. В результате столкновения автомобиль выехал за пределы проезжей части и перевернулся", — отметили в полиции.
По факту смертельного ДТП правоохранители начали производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они повлекли гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса.
Напомним, утром 14 января под Чугуевом Харьковской области столкнулись микроавтобус Volkswagen и легковое авто Hyundai. Погибли четыре человека, в том числе водитель и два пассажира легковушки.