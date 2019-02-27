"Чтобы не размножались": Активисты обклеили презервативами генконсульство РФ в Одессе - фото, видео

Презервативы на консульстве / Думская

В Одессе активисты организация "Самооборона Одесса" устроили акцию протеста под стенами генконсульства РФ на Гагаринском плато в день пятой годовщины аннексии полуострова Крым россиянами.

Соответствующее сообщение опубликовал портал "Думская". Активисты принесли под здание консульства пакеты с мусором, а также обклеили его презервативами.

"В пятую годовщину начала российской агрессии, мы перенесли россиянам мусор и презервативы. Место этому учреждению — на свалке истории, поэтому мы вешаем на забор мусор, а потом вручим им презервативы, чтобы они не размножались", — пояснил один из организаторов акции, Тодор Пановский.

Россияне из консульства к протестующим не вышли. Участники акции спели гимн Украины, а потом зажгли желто-голубые файеры.

Напомним, ранее националисты "помогали" полиции блокировать доступ к посольству РФ в Украине.