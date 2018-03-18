Националисты "помогают" полиции блокировать доступ к посольству РФ в Украине: фото и видео

В воскресенье, 18 марта, в Киеве, в день выборов президента России, движение транспорта под посольством РФ перекрыто решетками.

У стен посольства РФ в Киеве проходит акция против проведения выборов на территории аннексированного Крыма.

"Объединенные силы националистов — ВО "Свобода", Правый сектор, Национальный корпус — не допустят в Украине голосования за президента Московии", — сообщают организаторы.

Украинские националисты считают это недопустимым с точки зрения здравого смысла и морали. Ведь Кремль будет проводить так называемые выборы своего президента также на территории оккуп рованных Крыма и Донбасса. Именно поэтому украинские националисты помешают спокойному голосованию за президента Московии на территории Украины.

Первого гражданина РФ, который пытался проголосовать, в посольство уже не пустили.

Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в воскресенье, 18 марта 2018 года, режим охраны дипломатических учреждений Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове — не будет предусматривать доступа на эти объекты граждан РФ для голосования на выборах.

В МИД Украины подчеркнули, что позиция украинской власти относительно недопуска 18 марта россиян в дипломатические представительства Российской Федерации на территории Украины — в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, является сознательной и скоординированной.

В свою очередь, в посольстве РФ в Украине выразили возмущение из-за ограничения доступа к дипломатическим учреждениям РФ в день выборов российского президента.

Ранее в МИД России заявили, что решение Украины о недопуске граждан РФ в посольство и генконсульства на выборы президента 18 марта является прямым вмешательством в дела России.