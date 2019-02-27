"Если увидите на дороге - пропустите": сеть взбудоражил шикарный автомобиль завхоза Рады

Автомобиль Lexus LC 500h Эдуарда Денисова / Роман Петушков

Заместитель управляющего делами аппарата Верховной Рады Украины Эдуард Денисов ездит на Lexus LC 500h.

Фотографию автомобиля, припаркованного у стен парламента, опубликовал на своей странице в Facebook Роман Петушков.

"Чей такой "не дорогой" Lexus LC 500h под Радой, интерессно? Это просто завхоз ВРУ Эдуард Денисов", - написал он.

На сайтах официальных дилеров Lexus в Украине цена модели автомобиля LC 500h начинается от 2,5 млн грн за базовую модель. С учетом комплектации и тюнинга цена может доходить до 3,5 млн грн.

В соцсетях фотография автомобиля вызвала оживление: комментаторы шутят, что с такой машиной не стыдно работать на должности завхоза и предлагают пропускать Денисова на дороге.

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