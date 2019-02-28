В Житомире передумали отменять русскоязычную культуру

В Житомире вернули использование русского языка в культуре / фото: 1news.az

В Житомирской области 28 февраля по решению суда был отменен введенный ранее мораторий на русскоязычный культурный продукт.

Как сообщается на сайте platform.org.ua, иск был подан, поскольку данное решение нарушало права и свободы граждан, прописанные в Конституции Украины.

Суд отменил рекомендательное решение местного облсовета от 25 октября 2018 о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта как "противоречащее отдельным статьям Конституции Украины и другим законам".

Иск в судебную инстанцию был подан Житомирской организацией "За жизнь".

Напомним, аналогичное решение ранее принял суд Львова. Было принято решение об отмене моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта, который ранее был инициирован Львовским облсоветом.