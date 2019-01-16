Во Львове суд отменил запрет на русскоязычный культурный продукт

Суд разрешил использовать во Львовской области русский язык в сфере культуры / Фото: УНИАН

Львовский окружной административный суд принял решение об отмене моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта, который ранее был инициирован Львовским облсоветом.

"Мораторий на русскоязычный культурный продукт (скандальное решение сессии Львовской облрады N745 от 18 сентября 2018 года) отменен. Только что. По моему иску. Решение Львовского административного суда", - написал в Facebook журналист Сергей Иванов-Малявин.

Позже он добавил, что к нему уже обращаются пропагандисты из России, которые просят прокомментировать иск и решение суда, однако получают принципиальный отказ.

/ Фото: Facebook/Сергей Иванов-Малявин

На сайте Львовского окружного административного суда в списке дел на 16 января значится дело "о признании противоправным и недействительным решения". Однако истцом указана общественная организация "Всеукраинское общественное движение "Украинский выбор — Право народа", а также Сергей Иванов-Малявин, Роман Лихачов.

Как известно, организация "Украинский выбор" контролируется экс-политиков и кумом президента России Виктором Медведчуком.

Напомним, недавно Львовский областной совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Впоследствии все городские типографии отказались печатать издания на русском языке.