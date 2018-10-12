Во Львове отказываются выпускать журналы и газеты на русском языке

12 октября 2018, 23:59

Типографии отправляют клиентам письма с просьбой выпускать издание на украинском.

Львов
Русский язык теперь во Львове не приветствуется / Корреспондент

После того, как Львовский областной совет принял решение запретить на территории области русский культурный продукт, все городские типографии отказались печатать издания на русском языке.

"Намедни, официальным письмом нам сообщили, что журнал ШО больше не может продаваться во Львове и Львовской области в связи с тем, что часть текстов у нас на русском языке. Спасибо. Вот официальный текст: Тут нужно особо отметить, что это текст поставщика, с которым у нас длительные и самые добрые отношения. Поставщик просто транслирует то, что от него требуют официальные органы, и претензий к нему нет никаких", - написал в своем Facebook редактор популярного львовского журнала "Шо" Александр Кабанов.

В своем посте Кабанов привел текст письма, которое пришло ему из типографии, которая обыкновенно печатала журнал.

"Шановні колеги!Доводимо до Вашого відома, що на території Львівської області буде встановлено заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-якій формі, в тому числі і періодичних видань.Як зазначається в проекті рішення, обмеження на заборону використання російськомовного продукту діятиме на Львівщині до припинення окупації українських територій.Прийняття цього рішення черговою Сесією Львівської Обласної Ради призведе до того, що ми будемо вимушені повністю припинити поставку видань російською мовою для мереж, які ми обслуговуємо. Як тільки дане рішення буде прийняте Сесією Львівської Обласної Ради, слід чекати прийняття Читайте также"Пусть смотрят себе под ноги как свиньи". Политолог прокомментировал решение Львова отказаться от русскоязычной культурыаналогічних рішень по всій території Західної України.Просимо Вас, зважаючи на дану ситуацію, вжити термінових заходів, а саме розпочати випуск видань українською мовою для Західного регіону України.Як показала нам практика переходу деяких видань з російської на українську мову, це суттєво збільшило продажі цих видань в порівнянні з російськомовними.Чекаємо від Вас відповіді в терміновому порядку.Дякуємо за розуміння."

Напомним, недавноЛьвовский областной совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

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