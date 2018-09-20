"Дискриминация в чистом виде": посол Канады в Украине раскритиковал мораторий на русский культпродукт во Львове

Роман Ващук, посол Канады в Украине / скриншот

Посол Канады в Украине Роман Ващук довольно резко осудил принятое недавно решение Львовского областного совета о полном запрете во Львове русскоязычного культурного продукта.

"Запрет Львовского облсовета в его нынешней форме - это дискриминация в чистом виде. Просто глупость. И я говорю это как представитель украиноязычной диаспоры и последовательный борец за создание культпродуктов на укранском языке", - написал Ващук в своем Twitter.

The Lviv oblast ban as formulated is narrow-minded, discriminatory and #justplaindumb. And I say this as a diasporic native speaker of Ukrainian, and consistent advocate of affirmative action for cultural products in that language - but also #diversityhttps://t.co/ywDjnOSUeM — Roman Waschuk (@WaschukCanUA) 19 вересня 2018 р.

Напомним, накануне Львовский областной совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.