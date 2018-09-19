"Пусть смотрят себе под ноги как свиньи". Политолог прокомментировал решение Львова отказаться от русскоязычной культуры

Эксперт полагает, что нельзя запрещать "объективные процессы".
Политолог Олег Соскин высказался относительно постановления Львовского областного совета о запрете на публичное использование русскоязычного культурного продукта.
"Почему бы не запретить ночью людям смотреть на луну и звезды? Пусть все жители Львовской области смотрят только себе под ноги как свиньи", - сказал он в интервью НСН.
Политолог подчеркнул, что невозможно запретить "объективные процессы", поскольку общество в таких случаях возвращается в "неандертальское обезьянье состояние".
Аналитик убежден, что подобные решения не входят в полномочия местных депутатов, которые должны решать хозяйственные вопросы.
По словам Соскина, народные избранники намеренно отвлекают население страны, в которая находится на грани экономического кризиса, от действительно важных проблем.
Напомним, накануне Львовский областной совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.