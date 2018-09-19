"Пусть смотрят себе под ноги как свиньи". Политолог прокомментировал решение Львова отказаться от русскоязычной культуры

Олег Соскин считает решение депутатов Львовской области неуместным / Главред

Политолог Олег Соскин высказался относительно постановления Львовского областного совета о запрете на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

"Почему бы не запретить ночью людям смотреть на луну и звезды? Пусть все жители Львовской области смотрят только себе под ноги как свиньи", - сказал он в интервью НСН.

Политолог подчеркнул, что невозможно запретить "объективные процессы", поскольку общество в таких случаях возвращается в "неандертальское обезьянье состояние".

Аналитик убежден, что подобные решения не входят в полномочия местных депутатов, которые должны решать хозяйственные вопросы.

По словам Соскина, народные избранники намеренно отвлекают население страны, в которая находится на грани экономического кризиса, от действительно важных проблем.

Напомним, накануне Львовский областной совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта.