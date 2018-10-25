В Житомирской области запретили песни и фильмы на русском языке

25 октября 2018, 19:32

Депутаты инициируют проведение среди населения разъяснительной работы.

Депутаты областного совета в Житомире относительно русского языка были единогласны / Фото: 1.zt.ua

В Житомирском областном совете местными депутатами поддержан проект решения о моратории на использование на территории области русскоязычного культурного продукта.

Как пишет издание 1.zt.ua, в Житомирской ОГА намерены принять меры по созданию межведомственной рабочей группы с целью проведения систематической разъяснительной работы для физических и юридических лиц о моратории на публичное использование русскоязычного культурного продукта.

Депутаты выявили инициативу о привлечении к контролю за культурой области общественности, правоохранительных органов и органов местного самоуправления.

В принятом документе указано, что решение будет действительно до прекращения оккупации территории Украины Российской Федерацией.

Областной совет рекомендовал принять аналогичное решение органам местного самоуправления Житомира.

Напомним, недавно Львовский областной совет принял решение о введении моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта. Впоследствии все городские типографии отказались печатать издания на русском языке.

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