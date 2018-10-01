"Выключите эту фашистскую музыку": Ницой высказалась о бойкоте российского культурного продукта

Лариса Ницой

Украинская писательница Лариса Ницой заявила о том, что мораторий Львовского облсовета на публичное использование российского культурного продукта является оправданной мерой в условиях гибридной войны.

"Представим ситуацию. Вторая мировая война. Наши солдаты четыре года воюют с фашистами на войне. Раненые или демобилизованные, или на побывку, приезжают наши воины домой, в тыл. И что же они там видят? В кинотеатрах идут фашистские фильмы. В киосках вместо отечественных продаются одни фашистские газеты и журналы. В кафе и ресторанах играют фашистские марши, официанты обслуживают на фашистском языке, на полках магазинов лежат фашистские книги. Наш солдат просит в кафе: "Выключите хотя бы эту фашистскую музыку! Я этого не выдерживаю! Это какая-то пытка!" А ему вся страна в ответ: "Да как ты посмел! Но это нетолерантно! Это язык великих Гете и Гейне! Что ты устраиваешь здесь дискриминацию!". Защитник в шоке. На него наезжают тыловые крысы и говорят, что звучание фашистского марша вокруг — это норма. У него сдают нервы, доходит до драки", — пишет она в своем Facebook.

Читайте такжеНицой взбесилась из-за незнания детьми Бандеры

Ницой также предложила представить, что в 40-вые годы 20-го века лишь один город решился на запрет вражеского культурного продукта.

"И вот этот заморский посол говорит нашему городу: "Запрет фашистского контента и продукции недопустим! Это нарушение прав человека! Это нивелирование общечеловеческих ценностей". А наша страна в ответ: "Да, да, кланяемся перед твоей мудрой заморскостью, господин посол! Решение этого города в нашей стране недопустимо! Свободу фашистской музыке на улицах нашей страны! Свободу фашистским фильмам в наших кинотеатрах! Свободу обслуживанию потребителей на фашистском языке! Позор городу, который ограничивает свободу фашистского звучания во время войны с фашистами!" — подчеркивает писательница.

Она также предложила другим городам последовать примеру Львовского облсовета.

Читайте такжеНицой предложила переименовать Россию в Московию

"На время войны. Как во время Второй мировой войны не культивировались в нашей стране фильмы на фашистском языке, песни на фашистском языке — немецкий культурный продукт появился позже, после войны, в мирное время. Так и сейчас. На время войны — запрет. После войны — увидим", — добавила Ницой.

Ранее Ницой рассказала, как стоит бороться с российской культурой в Украине.

Кроме того, Ницой также дала рекомендацию, что делать с "московским языком" в Украине.