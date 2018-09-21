"Нужно вызывать полицию". Ницой рассказала, как стоит бороться с российской культурой в Украине

21 сентября 2018, 16:41

Писательница отличилась очередным радикальным заявлением.

Лариса Ницой
Лариса Ницой / Radiosvoboda.org

Властям Львовщины нужно будет привлекать полицию ради соблюдения моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в пределах региона.

Такое мнение высказала известная своей беспощадной войной на фронтах войны за права украинского языка писательница Лариса Ницой, сообщает портал "Обозреватель".

Как считает она, Львовщина как бы подала пример, которому должны быстро последовать и остальные регионы Украины. "Это очень позитивно повлияет как на Львовскую область, так и, надеюсь, на всю Украину, и вся страна это поддержит. Кроме самого решения обязательно надо разработать механизм его реализации. Само решение, то, что мы его обсуждаем - уже очень позитивно. Более того, я надеюсь, что его донесут до полиции, потому что, скорее всего, надо будет вызывать полицию на такие случаи нарушений", − сказала Ницой.

Писательница также попыталась дать конкретные рекомендации по поводу того, какие именно меры нужно применять для украинизации.

"Книгу на русском языке мы жечь не будем, а вот российскую музыку, группу или певца [..] Я бы зашла в кафе и попросила бы выключить и поменять на нашего, украинского исполнителя. Это мы делаем уже много лет и этого мы требуем", − подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что  Ницой радикально высказалась по языковому вопросу в Закарпатье, а также разнесла в пух и прах компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Львовщина полиция российский культурный продукт Лариса Ницой
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
18:40
В Украине решили ввести новые санкции против РФ: стали известны подробности
18:33
С 2019 года в Украине резко подорожают сигареты
18:12
В Закарпатье очень удивились скандалу из-за венгерских паспортов
17:52
Днепр потерял звание города-миллионика
17:49
Суд разрешил провести расследование дела против Жириновского
17:20
Виталий Козловский выпустил новый клип, снятый в солевой пустыне Видео
17:10
Дело против Сытника: директора НАБУ заподозрили в разглашении данных следствия Видео
17:10
Совет от старейшины. Кучма рассказал, кто должен возглавить Украину
17:03
Энрике Иглесиас даст грандиозный сольный концерт в Киеве Видео
16:58
Грабь накопленное. В Сети показали, как российские наемники "распилили на металл" шахту в Донецке Видео
16:41
"Нужно вызывать полицию". Ницой рассказала, как стоит бороться с российской культурой в Украине
16:36
"Фу, опять копыта напоказ": Анастасия Волочкова похвасталась ногами без пуантов Видео
16:05
Вперед - в Гаагу. Россияне планируют судиться в трибунале по конпенсации "Нафтогазу"
15:57
"Жесть" в Киеве: охранники супермаркета жестоко избили мужчину дубинками Видео
15:52
Битва тиранов. В Перу за пост мэра Ленин соревнуется с Гитлером
15:34
В Генпрокуратуру передали представление на снятие неприкосновенности с нардепа-"радикала"
15:21
"Осталось только в порно пойти сниматься": дерзкий наряд Насти Каменских возмутил фанатов
15:03
Легкий вертолет, новый беспилотник и гроза дронов: в Украине испытали оружие и военную технику Фото
14:44
Comic Con Ukraine: где и когда пройдет международный фестиваль
14:37
"Резкое похолодание, бури": народный синоптик спрогнозировал погоду в Украине в начале октября Видео
14:27
Охота и нелегальная рубка дерева: журналисты раскрыли тайны резиденции "Залесье" Видео
14:12
В Киеве голая женщина "отожгла" на дороге, опубликовано видео Видео
13:47
На Запорожье в аварии погибли четыре человека: опубликованы фото и видео с места ДТП Фото Видео
13:39
Сестры Хадид и Кендалл Дженнер прошлись по подиуму без белья: опубликованы "горячие" фото Фото
13:29
Украина направила России ноту о непродлении Договора о дружбе
13:27
Долги МВФ будет отдавать не одно поколение украинцев - Рабинович
13:08
Нефтяная империя Медведчука: журналисты рассказали, как кум Путина возвращается в большую политику Видео
13:04
"Х*ром любите посверкать привселюдно?": скандальный Панин взбудоражил Сеть голыми фото
12:41
Брат скандальной Ани Лорак "повязан" с "отжатым" у "Укроборонпрома" бизнес-проектом для армии Видео
12:20
Волкер раскрыл, чем отличаются позиции США и России по Украине Видео
12:17
"Оргазм для ушей": Настя Каменских "взорвала" Сеть пикантным lyric-видео Видео
12:11
Почему Порошенко не подходит на роль борца с Россией мнение
11:58
"Теперь у Москвы нет табу": эксперт рассказала об опасности разрыва "дружбы" с Россией
11:50
Волкер сказал, чем Порошенко отличается от Путина Видео
11:35
Скончался экс-премьер Украины Виталий Масол
11:25
"Лучший сон за последнее время". В Сети потроллили "Динамо" за ничью с "Астаной" Фото Видео
11:24
23-летняя математик стала "Мисс Украина-2018" Фото Видео
11:20
Украинские чиновники решились на санкции против химических заводов в Крыму
11:00
Украинская спортсменка стала самой юной чемпионкой мира по дзюдо
10:45
Девушка дня Instagram: красотка с идеальными формами Анастасия Загребина Фото
10:41
Хацкевич сказал, что подвело "Динамо" в матче с "Астаной" Фото Видео
10:31
Дураки - главная беда Украины мнение
10:11
"Путин все мельчает": политолог потроллил фото президента РФ с женского форума
10:10
Международный день мира: что за праздник и как отмечать
09:37
На Николаевщине к больнице подкинули младенца с ссадинами и синяками, опубликованы фото 18+
09:36
Юго-восток подчистят под "угрозу реванша" мнение
09:25
Во Вьетнаме скончался президент страны Чан Дай Куанг Видео
09:10
На Прикарпатье авто "шишки" из полиции убило велосипедиста Видео
09:09
Конец немного предсказуем. В деятельности "отравителей" Скрипалей обнаружили "украинский след"
08:45
"Резкое похолодание, дожди": синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на выходных Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять