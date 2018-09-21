"Нужно вызывать полицию". Ницой рассказала, как стоит бороться с российской культурой в Украине

Лариса Ницой / Radiosvoboda.org

Властям Львовщины нужно будет привлекать полицию ради соблюдения моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в пределах региона.

Такое мнение высказала известная своей беспощадной войной на фронтах войны за права украинского языка писательница Лариса Ницой, сообщает портал "Обозреватель".

Как считает она, Львовщина как бы подала пример, которому должны быстро последовать и остальные регионы Украины. "Это очень позитивно повлияет как на Львовскую область, так и, надеюсь, на всю Украину, и вся страна это поддержит. Кроме самого решения обязательно надо разработать механизм его реализации. Само решение, то, что мы его обсуждаем - уже очень позитивно. Более того, я надеюсь, что его донесут до полиции, потому что, скорее всего, надо будет вызывать полицию на такие случаи нарушений", − сказала Ницой.

Писательница также попыталась дать конкретные рекомендации по поводу того, какие именно меры нужно применять для украинизации.

"Книгу на русском языке мы жечь не будем, а вот российскую музыку, группу или певца [..] Я бы зашла в кафе и попросила бы выключить и поменять на нашего, украинского исполнителя. Это мы делаем уже много лет и этого мы требуем", − подытожила она.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ницой радикально высказалась по языковому вопросу в Закарпатье, а также разнесла в пух и прах компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ.