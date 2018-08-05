"Козлы вонючие". Лариса Ницой "разнесла в пух и прах" компанию Rozetka за торговлю товарами из РФ

Лариса Ницой

Писательница и общественный деятель Лариса Ницой, известная непримиримой позицией по языковому вопросу в Украине, на своей странице в Facebook в крайне жесткой форме подвергла критике компанию Rozetka за торговлю произведенными в России товарами.

“Rozetka, вы – козлы вонючие”, – не стала подбирать она выражений.

Ницой рассказала, что посетила сайт Rozetka – для того, чтобы приобрести своей матери телевизор. Писательница обратила внимание, что все телевизоры известной южнокорейской корпорации Samsung, продаваемые компанией, произведены на заводах РФ.

“Украинцы, у вас есть совесть? Если бы вы то дерьмо в Rozetka не покупали, эти бы козлы то дерьмо не возили”, – подытожила Ницой.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Ницой радикально высказалась по языковому вопросу в Закарпатье, а также давала советы по поводу того, как правильно проводить экранизацию.