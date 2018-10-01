Ницой придумала, что делать с "московским языком" в Украине

Лариса Ницой

Детская писательница Лариса Ницой предложила "вытеснить московский язык" из Украины.

Такое предложения она озвучила в интервью "Обозревателю".

"Надо просто культурной волной, культурным натиском вытеснить русскоязычный московский продукт и московский язык из Украины украинским продуктом", - сказала Ницой.

По ее словам, в Украине уже есть необходимый "культурный продукт" и он поможет стране "выздороветь" впоследствии.

В качестве примера "культурного вытеснения" она привела ситуацию в Польше - ранее польские СМИ часто использовался русский язык, однако теперь он, утверждает писательница, практически исчез из публичного пространства.

Ранее Лариса Ницой высказала мнение, что после освобождения оккупированных территорий Донбасса жители самопровозглашенных "ЛДНР" должны стать гражданами Украины заново.

"Обязательно надо ввести экзамен на знание истории, знания языка. Получение гражданства не должно быть автоматическим, ты должен его заслужить", - сказала она.