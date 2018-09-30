Ницой заявила, что жители Донбасса должны заслужить украинское гражданство

30 сентября 2018, 14:51

Она отметила, для "выздоровления от пропаганды" жителям Донбасса необходимо прожить "под украинским влиянием" не меньше десяти лет.

Ницой
Лариса Ницой / Телеканал "112 Украина"

После освобождения оккупированных территорий Донбасса жители самопровозглашенных "ЛДНР" должны стать гражданами Украины заново.

Об этом заявила детская писательница Лариса Ницой в интервью "Обозреватель".

По ее словами, какое-то время после деоккупации там нельзя будет проводить выборы. Писательница считает, что местные жители должны будут получать украинского гражданство заново. По ее мнению, для этого нужно изменить законодательство.

"Обязательно надо ввести экзамен на знание истории, знания языка. Получение гражданства не должно быть автоматическим, ты должен его заслужить", - сказала Ницой.

Она отметила, для "выздоровления от пропаганды" жителям Донбасса необходимо прожить "под украинским влиянием" не меньше десяти лет.

Ранее Лариса Ницой назвала "быдлом" украинцев, которым нравится слушать русскоязычную поп-музыку.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Донбасс ЛДНР Лариса Ницой
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
15:36
Супрун предложила снижать смертность в Украине танцами
15:09
"Проверка звука": Энрике Иглесиас прибыл в Киеве и показал видео с "Олимпийского" Видео
14:59
Когда и как переводить часы в Украине на зимнее время-2018 без вреда для здоровья
14:51
Ницой заявила, что жители Донбасса должны заслужить украинское гражданство
14:39
Трагедия в "ДНР": в Горловке погибли трое детей
14:34
На полигоне под Херсоном подорвался ВСУшник
14:27
Больше, чем "Олимпийский" в Киеве: к Земле приближается гигантский астероид
14:19
В Раде рассмотрят постановление об отставке Супрун
14:01
В Киеве напали на приемную лидера "Нацкорпуса" Билецкого
13:44
"До такого опустился – что скоро по миру будут гонять": эксперт рассказала о роковой ошибке Путина в деле Скрипалей Видео
13:37
Москва отреагировала на заявление главы МВД США о морской блокаде России
13:12
Настя Каменских похвасталась сексуальным фото из Майами Видео
12:47
"Осталось, чтобы Путин поздравил лично": новой "Мисс Финляндия-2018" стала русская Фото
12:37
В Индонезии количество жертв цунами превысило 830 человек Фото
12:07
Писатель объяснил, почему Путин не освобождает Сенцова Видео
12:04
"Едешь как по кладбищу": СМИ узнали, что творится в Донецке после "предвыборного" взрыва Видео
11:40
Трамп сказал, что у них с Ким Чен Ыном любовь Видео
11:15
"Приемы Путина": вышла стебная книга о том, как расширить свои границы Видео
11:14
"Военный вариант": США пригрозили России морской блокадой
10:54
Путин врет, как сто лет назад мнение
10:48
"Сеанс коллективной маструбации": на росТВ показали, как поделят Украину между Россией и Польшей Видео
10:30
"Новые вредители и болезни": эколог спрогнозировала, как в Украине изменится климат Видео
10:00
Ольга Сумская показала фото со съемок нового клипа Олега Винника Фото Видео
09:47
День Веры, Надежды и Любви-2018: все, что надо знать – от поздравлений до традиций Фото
09:46
"Везде – красота": синоптики рассказали о похолодании в воскресенье
09:30
Эксперт предупредил о новой проблеме Украины
09:05
Журналист спрогнозировал судьбу захваченной части Донбасса Видео
08:40
"Ну и постарела": фото Ани Лорак из кинотеатра раскритиковали в Сети Видео
08:32
Что станет точкой распада России мнение
08:15
"Рабочий день начинает с молитвы": журналист рассказал о набожности Путина Видео
08:02
Поздравления с именинами Любови-2018 на словах и в открытках Фото
07:53
Счастливчики Весы и аутсайдеры Девы: гороскоп на октябрь-2018 для каждого знака Зодиака
07:50
"Адский привкус": Анна Седокова рассказала об одном из худших концертов в ее жизни Видео
07:25
На ЧМ по шашкам украинцы добыли три "золота" Видео
07:13
День ангела Надежды: как поздравить на словах и в открытках Фото
06:57
Три тяжелых дня: астролог предупредил об опасностях 1-3 октября
06:36
Трэш и угар в Донецке мнение
06:15
Поздравления и красивые открытки с Днем ангела Веры Фото
05:47
"Идеальное тело": Бритни Спирс похвасталась соблазнительными фото в лифчике Видео
05:20
Журналист назвал главное различие между Украиной и Россией
04:52
Ученые выяснили, какая диета спасает от депрессии
04:11
"У кого бицуха больше?": Сергей Лазарев померялся мускулами с тренером
04:09
В Британии парочка устроила сеанс секса возле торгового центра
03:32
Как поздравить с Днем ангела Софию на словах и в открытках Фото
02:11
РосСМИ узнали, как Порошенко и Украина собираются возвращать Кремлю "долг Януковича"
01:42
"Справиться с одной маленькой проблемой". Появился трейлер фильма "Dzidzio Первый раз" Видео
01:07
"Чем дальше, тем горячее": Тина Кароль покорила фанатов сексуальным фото
00:39
В метрополитене Москвы под колесами поезда погиб гражданин Украины
00:15
"Россияне живут на острове, вокруг которого нас*али". Журналист высказался о менталитете граждан РФ
29 сентября, суббота
23:51
"Очень нежно и секретно сексуально": Настя Каменских позировала в необычном платье Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять