Ницой заявила, что жители Донбасса должны заслужить украинское гражданство

Лариса Ницой / Телеканал "112 Украина"

После освобождения оккупированных территорий Донбасса жители самопровозглашенных "ЛДНР" должны стать гражданами Украины заново.

Об этом заявила детская писательница Лариса Ницой в интервью "Обозреватель".

По ее словами, какое-то время после деоккупации там нельзя будет проводить выборы. Писательница считает, что местные жители должны будут получать украинского гражданство заново. По ее мнению, для этого нужно изменить законодательство.

"Обязательно надо ввести экзамен на знание истории, знания языка. Получение гражданства не должно быть автоматическим, ты должен его заслужить", - сказала Ницой.

Она отметила, для "выздоровления от пропаганды" жителям Донбасса необходимо прожить "под украинским влиянием" не меньше десяти лет.

Ранее Лариса Ницой назвала "быдлом" украинцев, которым нравится слушать русскоязычную поп-музыку.