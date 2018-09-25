Ницой назвала украинцев "быдлом" за любовь к русской "попсе"

Лариса Ницой / Телеканал "112 Украина"

Украинская детская писательница Лариса Ницой назвала "быдлом" украинцев, которым нравится слушать русскоязычную поп-музыку.

На своей странице Facebook она рассказала, как вместе с дочерью добиралась до Львова с водителем BlaBlaCar. При этом, по ее словам, они всю дорогу были вынуждены слушать "московскую попсу". Ницой попросила водителя включить другую музыку, однако другой у него не нашлось.

Во время остановки в Житомире водитель уронил сумку писательницы (в которой находился ноутбук), после чего она не выдержала и выдала "гневный спич", наконец заставив мужчину выключить "долбанную музыку".

Некоторое время спустя водитель снова включил "попсу" и потребовал у Ницой извинений.

"Мне жаль, что вы не понимаете таких элементарных вещей. Вы слушаете московскую музыку и даже не задумываетесь, что сначала московиты пришли к нам со своей музыкой - и мы не заметили, как она стала наша. Потом московиты пришли к нам со своими Пушкиными и Достоевскими - и мы не заметили, как они вытеснили наших писателей. Можете назвать кого-то? кроме Шевченко? Не напрягайте мозг, вопрос риторический. Затем они пришли со своими фильмами - и мы стали одним народом. А потом они пришли к нам с танками. Вы продолжаете слушать их попсу" - ответила ему Ницой, после чего решила продолжить путь на такси.

"Сколько же еще таких тупых "украинцев" носит украинская земля. Нет, не Путин виноват. Вот украинское быдло, которое разговаривает на украинском", - подытожила она.

Ранее Лариса Ницой заявила, что для соблюдения моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта, принятого накануне во Львовской области, местным властям придется привлекать полицию.