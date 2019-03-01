Синоптик рассказала, когда в Украине усилится потепление

В Украине в начале новой рабочей недели усилится потепление, предупредила синоптик / heaclub.ru

Синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что в субботу и воскресенье, 2-3 марта, в Украине похолодает, позже немного потеплеет, а в начале новой рабочей недели потепление усилится, но периодически будут дожди.

В субботу мокрый снег полетает на востоке нашей страны и в Запорожской области, написала эксперт в Facebook.

По ее данным, 2-3 марта ночью ожидается -3…-8 градусов, на Сумщине и на Харьковщине — до -9…-12, а на юге — около 0 градусов. В субботу днем прогнозируется холодная погода — от -2 до +2, а на юге и на Закарпатье — +2…+6 градусов.

"3-го марта днем потеплеет до +2…+6 градусов, на западе — до +9 градусов, однако холод еще останется в восточной части — -2…+2 градуса", — добавила Диденко.

Ранее Наталья Диденко прогнозировала, что 4 марта юго-западный ветер принесет в Украину потепление, в стране температура воздуха постепенно перескочит отметку в +10 градусов.