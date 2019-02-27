"Страдаем": синоптики уточнили погоду в Украине на среду

Какой будет погода в Украине / 1zoom.ru

Погода в Украине 27 февраля будет некомфортной, несмотря на плюсовую температуру.

Колючий холодный ветер подпортит погодную "малину", успокоившись лишь к субботе-воскресенью. В ближайшие же дни ожидается северный ветер, местами до 18 м/с.

Температура днем, в среднем, составит +1-5 градусов, на Закарпатье – до +8 градусов.

Читайте такжеМокнем и мерзнем: когда придет потепление в Украину"В ближайший понедельник, 4 марта, юго-западный ветер принесет в Украину потепление… Постепенно температура… перескочит +10 градусов… А пока сетуем, страдаем, ноем и грустно кутаемся в огромные шапки и платки", – написала синоптик Наталья Диденко.

В свою очередь Укргидрометцентр обещает температуру от -3 градусов до +4 градусов. Что касается осадков, то:

на западе , в центре и на юге ожидается небольшой дождь;

, в и на ожидается небольшой дождь; на востоке – мокрый снег;

– мокрый снег; на севере осадки не прогнозируются.

Погода в Украине 27 февраля: карта

Погода в Киеве 27 февраля будет облачной, существенных осадкой не ожидается. Столбики термометров поднимутся днем до +3 градусов.

Ранее синоптик назвала самый теплый месяц весны 2019. В апреле и мае в Украине прогнозируется средняя температура в пределах нормы.

Напомним, синоптик дал прогноз погоды на первый месяц весны 2019 в Украине. Украинцам не стоит рассчитывать на раннюю весну и приход тепла, заявил народный синоптик Леонид Горбань.

Как сообщалось, в начале февраля в Украине внезапно расцвели подснежники, а под снегом обнаружили странные грибы. Видео не поверили даже ученые.