Сказочная аномалия: в Украине внезапно расцвели подснежники, а под снегом обнаружили странные грибы

Видео не поверили даже ученые.
Среди февраля в Херсонской области неожиданно расцвели подснежники.
Всему виной аномально теплая зима: на прошлой неделе дневная температура в заповеднике Аскания-Нова достигала +13 градусов. После снижения температуры период интенсивного роста сменился периодом покоя: в ожидании нового потепления цветы закрыли бутоны.
А на побережье Азовского моря не менее неожиданно распустились дикие крокусы.
В то же время на Прикарпатье под снегом находят вешенки, опята и белые грибы. Даже ученые сначала не поверили таким кадрам.
Читайте такжеСиноптики предупредили об аномалиях зимы 2018-2019 в Украине"Первое, что приходит на ум, что это – фейк. Вероятность того, что это просто грибы, которые остались с прошлого сезона, с осени (они просто замерзли и сейчас стало теплее – и они оттаяли) – ну, очень маленькая", – отметила научный сотрудник Института ботаники Мария Зикова.
По ее словам, зимой грибы тоже растут – но только не белые. Наиболее распространенный в Украине вид – это опенок зимний и так называемый гриб Иудино ухо (Аурикулярия уховидная).
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