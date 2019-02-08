Сказочная аномалия: в Украине внезапно расцвели подснежники, а под снегом обнаружили странные грибы

В Украине подснежники расцвели среди зимы / 1zoom.ru

Среди февраля в Херсонской области неожиданно расцвели подснежники.

Всему виной аномально теплая зима: на прошлой неделе дневная температура в заповеднике Аскания-Нова достигала +13 градусов. После снижения температуры период интенсивного роста сменился периодом покоя: в ожидании нового потепления цветы закрыли бутоны.

А на побережье Азовского моря не менее неожиданно распустились дикие крокусы.

В то же время на Прикарпатье под снегом находят вешенки, опята и белые грибы. Даже ученые сначала не поверили таким кадрам.

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По ее словам, зимой грибы тоже растут – но только не белые. Наиболее распространенный в Украине вид – это опенок зимний и так называемый гриб Иудино ухо (Аурикулярия уховидная).

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